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Çanakkale'de sahte içki operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 650 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan soruşturma kapsamında şüpheli olduğu düşünülen bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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