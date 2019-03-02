Çanakkale'de sahte para operasyonu

Çanakkale'de, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı aldı. Esnaflara sahte para verdikleri tespit edilen H.Ç., H.C.Ç ve M.R.C. ve S.B. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında sahte olduğu 17 adet 100 TL'lik ve bir 1 adet 200 TL'lik olmak üzere toplamda 18 adet sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.