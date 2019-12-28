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Çanakkale'de saman yüklü tır devrildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, dün gece seyir halindeyken virajı alamayan saman yüklü tır devrildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, dün gece seyir halindeyken virajı alamayan saman yüklü tır devrildi.


Lapseki'den Biga istikametine doğru hareket eden ve virajı alamayan 09 AAJ 201 dorse ve 09 C 0020 plakalı tır devrildi. Bursa-İzmir karayoluna saçılan balyalı samanları temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Kısa süre içerisinde yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.


Tır şoförünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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