Çanakkale'de şehir içi otobüsler koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Çanakkale'de şehir içi ulaşımı sağlayan otobüsler, koronavirüs riskine karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, dün yapılan resmi açıklama ile Türkiye'ye sıçradığı tespit edilmişti. Ölümcül virüse karşı Çanakkale'de de temizlik ve ilaçlama çalışmaları hız kazandı. Halk sağlığı için şehir içi otobüsler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Temizlik çalışmaları kapsamında yarın da 4 adet otobüs durağı ilaçlanacak.

Bugünden itibaren hız kazanan tedbir çalışmaları kapsamında otobüsler, otobüs durakları, otogar ilaçlanacak, bisiklet tutamak yerleri çamaşır suyuyla her sabah silinecek, belediye binası girişine ve katlarına dezenfektanlar konulacak.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, “Halk otobüslerinin 104 tane kullanılan aracı var. Tabi 20-25'e yakın da belediyenin otobüsü var. Bunlarda zaten akşam mesaileri bittikten sonra sabaha kadar temizlikler oluyor. Koronavirüs dünya üzerinde patladı. Bizim ülkemizde de bir vakamız var. İnşallah bunu da hafif olarak atlatırız. Araçlar 2 ay önce de ilaçlanmıştı ama yeniden ilaçlatalım dedik. İnsanların en çok temasta olduğu araçlar olması dolayısıyla bunu yaptık. Tabi ki esnaf arkadaşlara da teşekkür ederim gerçekten esnaflarımız da duyarlı” dedi.