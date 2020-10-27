Çanakkale'de Şehit Gümrük Memuru için tören düzenlendi

Çanakkale'de, bir geminin gümrük denetlemesi sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu(38) için tören düzenlendi. Yarımoğlu'nun cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limana gelen kömür yüklü bir gemiyi kontrol ettiği esnada dengesini kaybederek kömür deposuna düşen Yarımoğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yarımoğlu için bugün Çanakkale Gümrük Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ticaret Bakanlığı Batı Marmara Bölge Müdürü Temel Akkuş, Çanakkale Gümrük Müdürü Zeynel Kahraman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, gümrük çalışanları ve Yarımoğlu'nun yakınları katıldı.

Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun annesi Cennet ile babası Şener Yarımoğlu taziyeleri kabul ederken, oğlu Asil ile kızı Asel ise babalarının mesai arkadaşları tarafından teselli edildi.

Yapılan saygı duruşu ve Şehit Yarımoğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okudu. Yarımoğlu'nun cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.