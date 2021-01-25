Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor

Çanakkale'de şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Feribotlar iskeleye yanaşmakta güçlük çekerken, dev dalgalar da sahili dövüyor.

Çanakkale'de etkili olan şiddetli lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, boğaz ve adalar hattındaki feribot seferlerini aksatıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de, Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/sa) fırtına beklendiği, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bozcaada seferlerinin tamamı iptal

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Amatör balıkçılara lodos engeli

Ayrıca, iskele ve kordon boyunda balık tutan amatör balıkçılar da şiddetli lodostan kurtulamadı. Dalgaların kıyıya vurmasıyla zor anlar yaşayan balıkçılar, bozulan olta takımlarını düzeltmek için uzun çaba harcadılar.