Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık'ın Assos bölgesinde 2 günübirlik tesisi su bastı.

Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sahil yoluna sürüklenen taş ve kayalar sebebiyle Küçükkuyu Assos sahil yolunun Kadırga Koyu'na ulaşımı durdu. Çaltıköy ile Güzelköy bağlantı yolu da köprü üzerine taşan dere suları sebebiyle ulaşıma kapandı. Küçükkuyu sahil yolunun bir bölgesinde ise yolda çökme meydana geldi. Jandarma ekipleri ise gece saatlerinden itibaren yolda güvenlik tedbiri alıyor. İlçede metrekareye ise 47,8 kilogram yağmur yağdığı ifade edildi.

Kamp alanarı su altında kaldı

Ayvacık ilçesinin turistik bölgesi Assos antik kenti de şiddetli yağmurun etkisi altında kaldı. Assos'un ünlü Kadırga koyundaki yolu dere yatağı ikiye böldü. Bazı turistik işletmelere giden yol kapandı. 2 adet kamping alan su altında kaldı.

İşletmesi su altında kalan turizmci Levent Gürme isimi vatandaş, yağış sebebiyle turistik tesisinin zarar gördüğünü ifade etti. Gürme, "5 dakika içerisinde su yükseldi. Anlayamadık. Her tarafımıza su geldi. Her taraf göl oldu. İşyerime daha giremedim. Orası ne halde bilmiyorum. Diz boyunu geçik su var. Mutfağın içi ve ön taraf da su altında. Mağdur olduk" dedi.