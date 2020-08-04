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Çanakkale'de silah kaçakçılığı: 2 gözaltı

Çanakkale’de, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan M.Ş. ve E.Ö. isimli şahıslara iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 2 adet Sig Sauver marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirilirken, şüpheli M.Ş. ile E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

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