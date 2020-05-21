Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında feribot saatlerine düzenleme

Ş., Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanacak ‘sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi' doğrultusunda sefer saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 4 gün boyunca; Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 08.00 ve 17.30; Eceabat'tan 09.30 ve 18.30 kalkışlı sabah akşam karşılıklı birer sefer yapılacaktır. Lapseki-Gelibolu hattında nakliye araçlarının yoğunluk durumuna göre seferlerimiz gerçekleşecektir. Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara (Erdek, Avşa, Balıklı, Marmara, Ekinlik) adalar hattında seferlerimiz yapılmayacaktır. Çanakkale-Kilitbahir hattında seferlerimiz yapılmayacaktır. Herhangi bir acil durum ihtimaline karşı gemilerimiz sefere hazır halde bekletilecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 27 Mayıs Çarşamba günü, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan 07.15-17.00, Geyikli'den de 08.00-18.00 seferleri yapılacak.