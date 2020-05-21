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Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında feribot saatlerine düzenleme

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araba ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş A.

Ş., Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanacak ‘sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi' doğrultusunda sefer saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi.


Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 4 gün boyunca; Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 08.00 ve 17.30; Eceabat'tan 09.30 ve 18.30 kalkışlı sabah akşam karşılıklı birer sefer yapılacaktır. Lapseki-Gelibolu hattında nakliye araçlarının yoğunluk durumuna göre seferlerimiz gerçekleşecektir. Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara (Erdek, Avşa, Balıklı, Marmara, Ekinlik) adalar hattında seferlerimiz yapılmayacaktır. Çanakkale-Kilitbahir hattında seferlerimiz yapılmayacaktır. Herhangi bir acil durum ihtimaline karşı gemilerimiz sefere hazır halde bekletilecektir” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, 27 Mayıs Çarşamba günü, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan 07.15-17.00, Geyikli'den de 08.00-18.00 seferleri yapılacak.

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