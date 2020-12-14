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Çanakkale'de sokak hayvanları polise emanet

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, faaliyetlere başladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği 1 komiser ve 2 polis memuru ile hizmete başladı. Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele amacıyla kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, sahipli hayvanları öldüren ya da yaralayan, hayvanları zehirleyen, pornografik yayınlarda kullanan, hayvanları kumar oynamak amaçlı dövüştüren kişilere yönelik tüm adli ve idari işlemler yapılacak. Ekiplerce, hayvanlara eziyet çektiren veya pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında gerekli yürütecek. Bu hayvanları gerekli görülürse yeniden sahiplendirme veya koruma altına almak amacıyla el koyma işlemleri yapabilecek.


Sokak hayvanları için mama ve su bıraktılar


Hayata geçirilen HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) mobil ihbar aplikasyonu ile vatandaşların sokak hayvanlarına ve hayvan haklarına karşı bilinç ve duyarlılığı arttırma ile yaşanan ihlallerin en kısa ve hızlı yoldan kolluk birimlerine aktarılması amaçlanıyor. Ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, il merkezinde 10 mahalle ve 26 ayrı noktada sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor. Ekipler, bu kapsamda Halk Bahçesinde de sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

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