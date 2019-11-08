Çanakkale'de son 1 haftada 818 mülteci yakalandı

01-08 Kasım tarihleri arasında Merkez İlçe, Ayvacık, Gökçeada ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 30 düzensiz göç olayında; toplam 818 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 6 kişi yakalandı.

Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatı gereği, 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 adet can yeleği Yediemin Otoparkına götürüldü.

Adli makamların talimatı ile A.G. ve K.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. , K.G. , M.S. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.