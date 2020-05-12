Çanakkale'de son 4 ayda 2 kişi öldü, 422 kişi yaralandı

Çanakkale'de son 4 ayda meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi ölürken, 422 kişi de yaralandı.

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'nin 2020 Nisan ayı dönemine dair kaza bilançosunu paylaştı. Bir ay boyunca kent genelinde 38 kaza meydana geldi. Kazalarda 44 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinde can kaybı yaşanmadı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü 2020 Ocak- Nisan ayları arasında 311 maddi hasarlı trafik kazasının kayıtlara geçtiğini bildirdi. Yılın 4 aylık döneminde ise 2 kişi hayatını kaybederken, 422 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, resmi verilerin sadece olay yerindeki rakamları kapsadığı dile getirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmemiştir. Bu kapsamdaki bilgilere www.tramer.org.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. Trafik kazası sonucunda kaza yerinde meydana gelen ölü sayılarını içermektedir” ifadelerine yer verildi.