Çanakkale'de son bir ayda yapılan 61 operasyonda 71 gözaltı

Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen 61 operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 18 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 61 olayda, 71 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan araması bulunan 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. Yapılan aramalar neticesinde şüphelilerden; 11 bin 710 gram esrar, 200 gram skunk, 162 gram metamfetamin, 48 gram bonzai, 32 adet sentetik ecza, 24 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 47 adet mermi ve 4 bin 250 TL ele geçirildi.