Çanakkale'de suç örgütü çökertildi: 7 tutuklama

Çanakkale'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İl merkezinde yürütülen teknik ve fiziki takip ile 3 aylık çalışmanın ardından kentte tehdit ve baskı uygulayarak pazar esnafının ve köylülerin mallarını zorla ve karşılıksız aldıkları, değişik alanlarda faaliyet gösteren kişileri iş yerlerini devretmeye zorladıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheliler E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K. ve M.Ç. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.