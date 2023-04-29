Çanakkale'de suların tükendiği barajlar son yağışlarla birlikte dolmaya başladı

Çanakkale'de 2023 yılında yağışların azlığı nedeniyle suyun tükenme noktasına geldiği barajlarda tehlike çanları çalmaya başlamış ve su kullanımına bazı kısıtlamalar getirilmişti. İl genelinde son dönemde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının bol olmasıyla barajlar dolmaya başladı.

Çanakkale'de 2023 yılında yağışların azlığı kuraklığa neden oldu. Bu nedenle Çanakkale merkezindeki Atikhisar Barajı başta olmak üzere birçok barajda su miktarı azaldı. Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda geçtiğimiz aylarda su miktarı 23 milyon metreküpe kadar düştü. Yaklaşık 1 yıllık suyu kalan kentte Belediye Encümeni kararıyla su kullanımına bazı kısıtlamalar getirilmişti. Yaklaşık son 3 aydır yeterli yağış almayan kentteki toprak ve barajlar Nisan yağmurları ve yüksek kesimlerde yağan kar yağışlarıyla birlikte suya doydu. Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda su seviyesi 28 milyon 332 metreküpe, Bayramiç Barajı ise 75 milyon 777 metreküpe ulaştı.

Çanakkale il genelindeki 9 barajda doluluk oranı ise şu şekilde; Biga Bakacak Barajı 25 milyon 675 metreküp, Biga Taşoluk barajı 30 milyon 949 metreküp, Bayramiç Barajı 75 milyon 777 metreküp, Atikhisar barajı 28 milyon 332 metreküp, Ayvacık Barajı 29 milyon 882 metreküp, Lapseki Bayramdere Barajı 13 milyon 228 metreküp, Umurbey Barajı 37 milyon 826 metreküp, Gelibolu Tayfur Barajı 1 milyon 509 metreküp ve Gökçeada Zeytinliköy Barajı ise 8 milyon 862 metreküp.

Çanakkale il genelinde bulunan 9 barajın su kapasiteleri ise şu şekilde; Biga Bakacak Barajı 130 milyon metreküp, Biga Taşoluk Barajı 88 milyon metreküp, Bayramiç Barajı 96 milyon metreküp, Atikhisar Barajı 54 milyon 115 bin metreküp, Ayvacık Barajı 39 milyon metreküp, Lapseki Bayramdere Barajı 18 milyon 500 bin metreküp, Umurbey Barajı 52 milyon 700 bin metreküp, Gelibolu Tayfur Barajı 4 milyon metreküp, Gökçeada Zeytinliköy Barajı ise 12 milyon 280 bin metreküp.