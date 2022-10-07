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Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılarına darbe

Çanakkale’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılara darbe vuruldu.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılara darbe vuruldu. Yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser olarak nitelendirilen eşya ele geçirildi.


Çanakkale'nin Yenice ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen 3 adet yüzük, 11 adet Bizans dönemine ait sikke, 8 adet değişik boyutlarda metal eşya ve 1 adet detektör ele geçirdi. Tarihi eserlerle düzenlenen evde gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusu devam ediyor.

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