İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişi, yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişi, yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Troya Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen L.P. ile M.E.Y. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi.


İş yerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer, mimari parça ve 1 adet pişmiş topraktan imal küp olmak üzere çeşitli değişik ebatlardaki 26 adet kültür varlığı ele geçirildi.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi eserlere el konulurken, Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan L.P. ile M.E.Y. serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.