Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde şüpheli S.D'nin ikametgahında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 27 sikke, yüzük, ok ucu, 24 metal obje, 2 dedektör ve ekipmanları ve kazma ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli S.D. hakkında yapılan adli işlem yapıldı. Şüpheli S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.