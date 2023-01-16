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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 41 adet adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 41 adet adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde H.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 41 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi. Şüpheli H.B., hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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