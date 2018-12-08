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Çanakkale'de telefon hırsızı yakalandı

Çanakkale’de bir kişinin elindeki cep telefonunu çalan zanlı polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de bir kişinin elindeki cep telefonunu çalan zanlı polis tarafından yakalandı.


30 Kasım Cuma günü Halk Bahçesi'nde meydana gelen olayda, İ.A'nın yanına gelen F.U.C. (25), gencin elindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden İ.A. cep telefonun çalındığını belirtti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması doğrultusunda cep telefonunu çaldığı tespit edilen F.U.C. dün cuma pazarı civarında yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli F.U.C, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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