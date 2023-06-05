Çanakkale'de tır alev topuna döndü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde alev topluna dönen tır dorsesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Ezine ilçesinde bir adeta alev topuna döndü. Yangın, Ezine-Ayvacık yolundaki, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Tır, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa süre içerisinde tır alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Tırın yandığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.