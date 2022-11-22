Çanakkale'de tır kamyona çarptı: 2 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir tırın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Edremit istikametinden Ayvacık istikametine gitmekte olan İbrahim Koç idaresindeki IF 15 ASI plakalı çekici ve buna bağlı IF 15 MST plakalı yarı remorklu tır, aynı istikamette gitmekte olan 17 ACU 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, kamyonun içerisinde bulunan sürücü Rahmi Baran ve yolcu İsmail Doğan yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.