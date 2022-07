Çanakkale'de tırtıl istilası

Trakya Bölgesi'nde ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ekili olan tırtıllar, tarım arazilerinde bitkilerin yapraklarını yiyerek ciddi zararlar oluşturuyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Bekten, Davutköy ve Torhasan köylerinde tarım alanlarında ekili bulunan kapya biberi, yonca ve mısır tarlarını istila eden çayır tırtılları bitkilerin yapraklarını yiyerek zarar veriyor. Çanakkale İl Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler tırtıl tespit edilen tarlalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bekten köyünde kapya biber yetiştiriciliği yapan İsmail Bülbül, tarlasının yüzde 60'ını çayır tırtıllarının yediğini belirterek, “Bu sene tırtıllar 13 dönüm kapya biber tarlamın yüzde altmışını yediler. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu tırtılları nasıl yok edebiliriz. Şu anda tırtıllar biberlerin her tarafını sarmış yapraklarını yediler bir şey kalmadı. Bilmiyorum nasıl olacak nasıl gidecek. Mısır ve yonca tarlalarımızı da tırtıllar bastı. Oralardan da mağduruz. Herkes ilaçlama bekliyor. Bilmiyorum nasıl ilaçlanacak onu da bilmiyoruz bir yardım bekliyoruz” dedi.

Çiftçi Korkmaz: “Yan tarafta bulunan biber tarlasında başladı”

Komşu tarlada görülen tırtılların sonrasında kendi tarlasına geçtiğini belirten Davutköy köyünde mısır yetiştiriciliği yapan Nadir Korkmaz, “Tarlamda zararlılar mevcut şu an. Malumunuz şu an tırtıl istilası var. Yan tarafta bulunan biber tarlasında başladı. Oradan yonca tarlasına ardından da benim tarlaya geçti tırtıllar. Hakikaten çok zarar söz konusu. Civar köylerde tarlaları komple bitirmiş tırtıllar. Şu an ilaçlama yapıyoruz. Dron ile ilaçlama var tarlamızda. İnşallah neticeyi olumlu yönde alırız” dedi.