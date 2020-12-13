Çanakkale'de torpido ve vites altına gizlenen uyuşturucuları ‘Şila' buldu

Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5'i Afgan 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hassas burunlu narkotik köpeği ‘Şila' operasyonlara önemli katkılar sağladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Gelibolu ve Biga ilçelerinde yaptığı operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5'i Afgan, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gelibolu ilçesindeki uygulama noktasında görevlendirilen hassas burunlu narkotik köpeği ‘Şila', arabanın vites topuzu ve torpido bölümünde gizlenen uyuşturucu maddeleri hemen buldu.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; 250 gram metamfetamin, 100 adet ecstasy hap, 50 gram plaka halinde toz esrar, 20 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 4 adet mermi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; A.A., Y.T., H.H., K.Ç., E.B., A.G., R.S., K.S., Y.K., C.A. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.