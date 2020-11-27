Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 238 bin 505 oldu

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 238 bin 505 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 238 bin 505 olduğu bildirildi.

114 bin 426 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,0'ını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 13,9'unu kamyonet, yüzde 5,0'ını traktör, yüzde 2,0'ını kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 235,9, kamyonda yüzde 132,9, kamyonette yüzde 113,7, traktörde yüzde 82,6, otomobilde yüzde 63,5, motosiklette yüzde 53,5, otobüste yüzde 6,5 artarken minibüste yüzde 13,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.