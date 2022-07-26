Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 253 bin oldu

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 253 bin 45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı. Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ise Haziran ayı sonu itibarıyla 253 bin 45 oldu.