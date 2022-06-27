Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 251 bin 900 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 251 bin 900 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 40,0'ını motosiklet, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 7,3, motosiklette yüzde 3,2 ve minibüste yüzde 2,2 artarken otobüste yüzde 48,7, kamyonda yüzde 22,8, kamyonette yüzde 14,6 ve otomobilde yüzde 10,2 azaldı.