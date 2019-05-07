Çanakkale'de Trafik Haftası kutlandı

Çanakkale'de, 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle Trafik Haftası kutlandı.

İskele Meydanında 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen programla kutlandı. Programa, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri tarafından öğrencilere okul geçidi görevli belgesi verildi.

Daha sonra yılın şoförü seçilen Yahya Kısaoğlu'na Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Ali Demir tarafından ödülü verildi.

Etkinlik kapsamında İskele Meydanı'nda kurulan bölgede alkol gözlüğü takarak futbol topunu kaleye atmaya çalışan katılımcılar, çoğunlukla topa vuramadı.

Gözlüğün verdiği alkolik durum nedeniyle zor anlar yaşayarak futbol topuna vurmayı başaran bazı katılımcılarda kaleyi tutturamadı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Trafik Haftası'nı kutladıklarını ifade eden Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, "İlkokul seviyesindeki çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız var. İlimizdeki yaya geçitlerinde ikonlarımızı ve yazılarımızı yazdırarak vatandaşlarımıza daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Trafik Haftası kapsamında özellikle okullarda eğitim çalışmaları yapıyoruz. Trafikte nasıl güvenli bir şekilde seyredilir. Nasıl hareket edilir. Çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Trafik sadece bir haftayla kısıtlı değil. Ömür boyu devam eden bir olgu. Özellikle emniyet kemeri, hız denetimleri ve yayalara saygı konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız" şeklinde konuştu.