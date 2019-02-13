Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır Köyü Beşyol mevkiinde kepçeyle orman envanteri saran Sezer Yardaş yönetimindeki traktör kepçe devrildi. Yardaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aşırı yağış nedeniyle yolların bozulması dolayısıyla bölgeye giden Çan Belediyesi itfaiye ekibi, 112 ekibi ve jandarma bölgeye ulaşamayınca köylülerin yardımıyla traktör ve 4 çeker araçlar ile bölgeye götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.