İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü yakınlarında lastiği mıcıra kapılan araç yoldan çıkarak takla attı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü yakınlarında lastiği mıcıra kapılan araç yoldan çıkarak takla attı.



Bayramiç'te meydana gelen tek yönlü trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'e bağlı Köylü Köyü yakınlarında ilerlemekte olan Yusuf Gümüş (50) idaresindeki 17 TK 871 plakalı kamyonet, tekerleklerinin yol kenarındaki mıcıra kapılması sonucu yoldan çıktı. Takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü Gümüş yaralandı. Çevrede ağaç kesimi yapan vatandaşlar, kazayı görerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgalarında kırık ve iç organlarında zedelenme olduğu tespit edilen Gümüş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.