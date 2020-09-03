Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ayvacık-Behram yolu üzerindeki tali yoldan ana yola çıkan Yılmaz Uysal idaresindeki 17 PH 035 plakalı otomobile, Mustafa Akyürek idaresindeki 34 RM 8889 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, kazada Yılmaz Uysal yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.