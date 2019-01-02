Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hurma köy yakınlarında bulunan Karaçay köprüsünde meydana gelen trafik kazasında Azeri uyruklu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada Jeyhun Aliyev, sevk ve idaresindeki 43 MA 0094 plakalı özel araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Aliyev ile yanında bulunan Dayana Jumayeva, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.