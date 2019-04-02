Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Biga´nın Kaldırımbaşı köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çanakkale´den Biga´ya seyir halinde olan Ö. T. (23) yönetimindeki 59 AG 476 plakalı motosiklet ile Karabiga kavşağında Biga´ya gitmekte olan T.U. yönetimindeki 17 AAS 370 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.