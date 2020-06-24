İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Küçükuyu istikametine gitmekte olan İbrahim Lamça idaresindeki 09 JF 086 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Lamça ve otomobildeki Kader Lamça yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.