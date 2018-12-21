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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ağaköy'den Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi İdari Bilimler(BİİB) Fakültesine gitmekte olan Harun Dinç 17 LE 955 plakalı araçla Biga'dan Çanakkale istikametine seyir halindeki Ahmet Ocak idaresindeki 17 ZC 562 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada Tuncay Tekin, Derviş Yılmaz Ocak ve Ahmet Ocak yaralandı. Yaralılar, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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