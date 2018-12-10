Çanakkale'de trafik kazası: 4 ölü 16 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 ölü ve 11 yaralı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy mevkisinde, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, savcılık soruşturma başlattı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.