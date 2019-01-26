İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de trafik kazası

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı.


Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi ile Karakoca köyü arasında meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 112 ekipleri tarafından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine götürülen sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.