Çanakkale'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy mevkisinde, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.