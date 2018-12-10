İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale’nin Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy mevkisinde, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.