Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıldönümü kutlandı

Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıldönümü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıl dönüm nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ve çok sayıda polis katıldı. İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Emniyet Müdürü Taşci, tören sonrası personelin günlerini kutladı.