Çanakkale'de ‘Türkiye Çevre Haftası' kutlandı

Çanakkale'de '5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çanakkale Yat Limanında dalgıçlar tarafından deniz temizliği gerçekleştirildi. Araç lastiğinden kamyon hava filtresine, boş şişelerden halılara kadar binlerce parça atık denizden çıkarılıp liman girişinde sergilendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca tüm Türkiye'de '5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası' 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanıyor. Çanakkale'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Tören, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, törende yaptığı konuşmada, çevrenin canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir ortam olduğunu söyledi. Bugünkü etkinliğinin ve alanda toplanılmasının sebebinin ise çevrenin korunması ve sürdürülebilir konusunda ortak sorumluluğun farkında olunması olduğunu kaydeden Müdür Çelen, "Dünyamız çevre kirliliği nedeniyle doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir gelecek için hem bireysel, hem toplumsal önlemler almak, gelecek nesillere olan borcumuzdur” dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'nda depremden etkilenen tüm vatandaşlar adına ve anısına ‘Türkiye Çevre Haftası' çelengi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran tarafından denize bırakıldı. Çanakkale Yat Limanında dalgıçlar tarafından deniz temizliği gerçekleştirildi. Araç lastiğinden kamyon hava filtresine, boş şişelerden halılara kadar binlerce parça atık denizden çıkarılıp liman girişinde sergilenmesiyle son buldu.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Marina Yatçılar ve Kaptanlar Derneği Başkanı Raşit Arıyel ile çok sayıda vatandaş katıldı.