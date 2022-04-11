Çanakkale'de üç ayda 6 can kaybı, 398 yaralı

Çanakkale'de, yılın ilk üç ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye genelinde 394 kişi hayatını kaybederken, aynı dönemde Çanakkale'deki trafik kazalarında 6 kişi öldü, yaralanan 398 kişi hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Mart ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de, 1 ayda 93 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 135 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, can kaybı yaşanmadı. Mart ayında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 96 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk üç ayında Çanakkale'de, 290 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 398 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk üç aylık döneminde şehirde; 302 de maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilere maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 3 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan onlarca kişi hakkında yasal işlem yapıldı.