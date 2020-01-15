Çanakkale'de üniversite öğrencileri bilimsel dergi çıkardı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından "Uygulamalı Araştırmalar" adı altında bilimsel dergi çıkarıldı.

Hayata geçirilen ''Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi'' artık DergiPark'ta yerini alacak. Öğrenciler tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, "Lapseki Uygulamalı Araştırmalar Dergisi (LJAR); tarım ve doğa bilimleri, temel bilimler ve sosyal bilimler konularını içerisine alan uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan ulusal, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, ulusal düzeyde uygulamalı bilimlerdeki en güncel gelişmeleri araştırmacılara ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir. Dergimiz, uygulamalı bilimlerdeki orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime ve kamuya katkısı olan araştırma makalelerinin yayınına öncelik tanımakta ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dergi yılda 2 sayı çıkaracak

Okul idaresince derginin çıkarılma sürecine dair yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"Lapseki Uygulamalı Araştırmalar Dergisi (LJAR); bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda 2 sayı vermekte (aralık, haziran) olup, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Deneye dayalı, teorik (kuramsal) veya uygulama içeren araştırma ve çalışmalarınızın yayımlandığı disiplinler arası bir dergidir. Özgün araştırma makalelerinin başka dergilerde yayınlanmamış olması beklenir. Derleme makalelerinde ise belirli bir konu üzerinde bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin geniş bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve bunların uygun şekilde değerlendirilmesinin yapılması aranır."