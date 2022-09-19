Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 105 gözaltı

Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleşen 89 operasyonda 105 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 16 Ağustos ile 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 89 olayda 105 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan araması bulunan 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Yapılan yakalamalarda şüphelilerden 765 gram esrar, 273 gram skunk, 120 gram metamfetamin, 38 gram bonzai, 32 gram kokain, bin 263 adet sentetik ecza, 963 adet captagon hap, 10 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 62 adet mermi ve 3 bin 650 TL ele geçirildi.