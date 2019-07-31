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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’de jandarma ile polisin ortak uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de jandarma ile polisin ortak uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Aldığı bir istihbaratı değerlendiren jandarma ve emniyet ekipleri, Karabiga ilçesinde S.B'yi takibe aldı. Belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler arazide yapılan aramalarda 38 gram esrar ile 4 kök kenevir ele geçirdi. Narkotik köpeği Roket'in destek verdiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu. Gözaltına alınan S.B'nin sorgusu devam ediyor.

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