İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.


Uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 23 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 5 şüpheli ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 382,27 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 lira ele geçirildi. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bütün maddelere ve paraya el konulduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.