Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu, 23 gözaltı

Ağustos ayı içerisinde yapılan operasyonlarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 23 şüpheli ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda 263,56 gram bonzai, 11,45 gram afyonsakızı, 2,85 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 4 adet ectasy hap ve 185 TL para ele geçirildi.