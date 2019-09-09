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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.


30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 8 şüpheli ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 9,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 48,52 gram skunk maddesi ele geçirldi ve tüm maddelere el konuldu.

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