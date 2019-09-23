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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 13- 20 Eylül tarihleri arasında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurma' suçundan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 24,38 gram bonzai, 1,23 gram skunk ve 8 adet ecstasy hap ele geçirildi.

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