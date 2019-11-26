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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.


11 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli mercilerce denetimle serbest bırakıldı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 44,36 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 24 gram skunk ve 0,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek tüm maddelere el konuldu.

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