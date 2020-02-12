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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Biga-Çan karayolu üzerinde şüpheli M.E.G. ve C.G. isimli şahıslar takibe alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 5 adet extacy hap ve 10 gram skunk ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğü ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in de eşliğinde yapılan bir başka operasyonda ise 25 gram skunk (satışa hazır halde 6 paket) ve 1 adet esrar içme aparatı ele geçirildi.


Yapılan iki ayrı operasyonda toplam 13 adet extacy hap, 35 gram skunk (satışa hazır halde 6 paket), 1 adet esrar içme aparatı ele geçirilmiş oldu.


Adli makamların talimatı gereği M.E.G. ve C.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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